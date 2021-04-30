Французькі органи охорони здоров’я підтвердили перші випадки зараження людей індійським штамом Covid-19.

Перший випадок захворювання був підтверджений в четвер: захворіла жінка, яка подорожувала Індією до посилення заходів на кордонах.

Пізніше індійський штам Covid-19 був діагностований у двох осіб, які приїхали з Індії в різні дні.

У Франції з 24 квітня були посилені заходи прикордонного контролю для пасажирів, які прибувають з країн, де циркулює індійський штам коронавірусу.

У столиці Чеської республіки також виявили перший випадок індійського штаму Covid-19.

– Санітарно-гігієнічна станція міста Праги (HSHMP) зареєструвала перший випадок захворювання Covid-19 штамом B. 1.617 в місті, – йдеться в повідомленні.

Це перший випадок подібного штаму в Чехії. Мутацію виявили у чоловіка з Індії, який приїхав в країну. Наразі розпочато епідеміологічне розслідування і відстежують можливі контакти чоловіка, щоб запобігти передачі індійської мутації іншим особам.

– Проявом захворювання у інфікованого були підвищена температура, м’язові та головні болі. Ніяких інших проблем зі здоров’ям виявлено не було, – йдеться в повідомленні HSHMP.

Штам коронавірусу, який виявили у Великій Британії та вже зафіксували в Україні, значно небезпечніший за індійський.

Джерело: La Tribune, HSHMP