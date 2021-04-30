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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

За добу 868 мешканців Києва захворіли на коронавірус

коронавірус

У Києві станом на 30 квітня – 868 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії зареєстровано 195 498 випадків.

Від ускладнень Covid-19 померла 4 591 особа, за останню добу зафіксовано 24 летальні випадки. Крім того, за добу 8 362 мешканці Києва отримали щеплення від Covid-19.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Depositphotos

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