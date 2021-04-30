У Києві станом на 30 квітня – 868 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії зареєстровано 195 498 випадків.

Від ускладнень Covid-19 померла 4 591 особа, за останню добу зафіксовано 24 летальні випадки. Крім того, за добу 8 362 мешканці Києва отримали щеплення від Covid-19.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: