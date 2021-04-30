Київська та Миколаївська області виходять з червоної зони

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у соціальних мережах. Дві області потраплять відразу в жовту зону епіднебезпеки.

З 1 травня Київська та Миколаївська область виходять з червоної зони карантину. Рішення ухвалили 30 квітня на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

Тому з 1 травня в червоній зоні залишаться тільки сім регіонів: Житомирська, Хмельницька, Запорізька, Сумська, Харківська, Чернігівська та Полтавська області.

Крім того, завтра місто Київ переходить до жовтої зони, тому жорсткі обмеження знімаються. Нові карантинні обмеження, характерні для цієї зони, розпочнуть діяти з опівночі.

У Центрі економіки охорони здоров’я Київської школи економіки вважають, що наступного тижня може вийти з червоного рівня епіднебезпеки Житомирська область. Також очікується вихід Чернігівської області.

Карантин в Україні

Станом на 30 квітня 2021 року у дев’яти областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли місто Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька й Чернігівська області.

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Джерело: Олег Немчінов