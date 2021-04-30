Коронавірус продовжує поширюватися світом. Загалом вже зафіксували понад 151,1 млн випадок зараження коронавірусом. В Україні ж ситуація з Covid-19 стабілізувалася, деякі області починають виходити із червоної зони епіднебезпеки.

Головні новини про коронавірус за 30 квітня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 10 072 особи. За добу перемогти хворобу вдалося 20 192 людям, що удвічі більше, ніж нових випадків. Також зафіксували 307 нових летальних випадків.

Найбільше випадків за добу зафіксовано у Києві (868), Харківській (1059) та Дніпропетровській (930) областях.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна заборонила перетинати кордон іноземцям, які прибули з Індії. Адже зараз в країні важка ситуація з коронавірусом. За добу фіксують майже 400 тис. нових випадків Covid-19.

Водночас він також зазначив, що ситуація в Україні покращилася. Тому з 1 травня з червоної зони карантину вийдуть Київська, Миколаївська області та місто Київ.

Вакцинація в Україні

29 квітня в Україні проти Covid-19 вакцинували 73 376 людей. А повторне щеплення здійснили 130 людям.

Найбільше за добу вакцинували у Києві (8 362 щеплення), Харківській (6 015), Київській (5 743), Полтавській (5 317) та Дніпропетровській (4 968) областях.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 130 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Коронавірус у світі

Лідерами за темпами поширення коронавірусу у світі є США (33 млн), Індія (18,5 млн), Бразилія (14,5 млн), Франція (5,5 млн) та Російська Федерація (4,7 млн). Україна залишається на 16 місці серед країн світу за поширенням Covid-19.

За статистикою ВООЗ, у світі спостерігається різке погіршення ситуації з коронавірусом. Так, кількість нових випадків за добу наближається до 1 млн. Приблизно половина нових випадків припадає на регіон Південної Азії. Проте рівень смертності у третю хвилю Covid-19 нижчий ніж у другу.

У Франції та Чехії зафіксували перші випадки зараження людей індійським штамом Covid-19. Раніше у Франції з 24 квітня посилили заходи прикордонного контролю для пасажирів, які прибувають з країн, де циркулює індійський штам коронавірусу.

Кількість випадків коронавірусу в Індії знову різко зросла. Тому воєнні госпіталі країни почали приймати хворих на Covid-19, адже у звичайних лікарнях переповнені ліжка. В Індії за минулу добу зареєстровано 386 452 нових випадки Covid-19.

В Угорщині послаблюють карантинні обмеження, оскільки показник вакцинації в країні сягнув 40%. 1 травня відновлять роботу готелі, ресторани, театри, кінотеатри, тренажерні зали, спортивні споруди, басейни, музеї, бібліотеки і зоопарки.

Північна Ірландія також послаблює карантин після чотирьох місяців жорсткого локдауну. З 30 квітня можуть відновити роботу другорядні магазини, які досі були закритими, ресторани, спортзали і басейни. Надворі можна збиратися у приватних садах компаніями до 15 осіб, але з не більш ніж трьох домогосподарств.

Карантин в Україні

Станом на 30 квітня 2021 року у дев’яти областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли місто Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька й Чернігівська області.

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