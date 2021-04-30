Члени сім’ї дитини, яка відвідує школу особисто, знаходяться в зоні ризику і можуть виявити у себе симптоми Covid-19. Але носіння масок у дитячому закладі може знизити цей ризик, повідомляється в дослідженні школи громадської охорони здоров’я Блумберга Джонса Хопкінса.

Було проаналізовано близько 600 тис. відповідей з обстеження симптомів Covid-19 на базі Facebook в США за період з листопада 2020 року по лютий 2021 року.

Результати дослідження показали, що люди, які живуть з дітьми у віці до 12 років, що відвідують дитячі садки і школи, майже на 38% частіше повідомляли про симптоми, схожі на Covid-19: кашель, утруднене дихання, ніж ті, у кого діти вчилися дистанційно.

За даними респондентів, у них виникали симптоми Covid-19: лихоманка і респіраторні симптоми, втрата смаку. У підсумку, тест на Covid-19 був позитивним.

Опитування також показало, що коли школи використовували сім або більше заходів захисту від інфекції, то ризик, пов’язаний з очним навчанням дітей, в основному зник. І повністю зник, коли приймалося 10 або більше заходів.

– Ці результати підтверджують ідею про те, що заходи щодо пом’якшення наслідків в школах можуть значно знизити надмірну ризик Covid-19 для дорослих, що живуть з дітьми, які відвідують школу особисто, – говорить перший автор дослідження Джастін Лесслер, доцент кафедри епідеміології Школа Блумберга.

Американські вчені впритул підійшли до створення ліків, що дозволить уникнути ШВЛ при тяжкому перебігу Covid-19.