У Бразилії у складі російської вакцини Спутник V виявили здатний до розмноження аденовірус – основу для гена коронавірусу SARS-CoV-2, що кодує S-білок.

Про це повідомили у фармацевтичному регуляторі Бразилії Anvisa. Експерти рекомендували владі заборонити імпорт і використання цього препарату, адже він може спровокувати занадто високі невід’ємні ризики.

Спеціалісти зазначили, що загалом нешкідливий вірус людини в складі вакцини повинен бути генетично підправленим і нездатним до відтворення після ін’єкції. Тому наявність реплікації – серйозний дефект біопродукту або його партії.

Крім того, у Словацькому інституті контролю за лікарськими засобами нещодавно заявили, що під час перевірки Спутнику V, вони знайшли в його складі клітини, які допомагають розмножувати дефектний вірус ще під час виробництва препарату. Це суперечить затвердженим європейським стандартам.

– Аденовірус у векторних вакцинах має втрачати ген, що відповідає за розмноження. Проте бразильський Anvisa вказує на знахідку цього гену в партії російської вакцини. Теоретично це може призвести до виникнення нових побічних ефектів або навіть до випадків нової хвороби, подібної на Covid-19, після вакцинації. Такий феномен потребує глибшого вивчення, наразі реальний баланс: користь та ризик після вакцини – невідомий, – зазначила інфекціоніст Наталія Ахмадєєва.

Лікар-інфекціоніст Фаллахі Нуржахан пояснила, що аденовірус – це гостре інфекційне захворювання. Воно може передаватися повітряно-крапельним або контактним шляхом.

Аденовірус може уражати різні органи та системи організму людини: слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, кишківник, лімфоїдну тканину, сечовий міхур.

Зазвичай захворювання починається з симптомів ГРВІ та рідко проходить у важкій формі. Проте лікарі переконані, що важко наразі сказати про те, що вірус може викликати у модифікованому вигляді.

– Але якщо у хворої людини не буде належного лікування або ж буде неефективна терапія, то можуть виникнути ускладнення у вигляді отиту, ангіни, пневмонії та загострення хронічних захворювань, – додала Нуржахан.

Вакцина Спутник V

Російську вакцину Спутник V не будуть реєструвати в Україні. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, українців вакцинуватимуть лише безпечними препаратами з доведеною ефективністю.

Водночас він зазначив, що інші препарати, які не підходять під ці критерії, не будуть завезені на територію України.

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Джерело: Anvisa, Denik