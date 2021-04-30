Україна має підписати новий контракт на постачання вакцини проти коронавірусу, який забезпечить громадян країни речовиною до кінця року.
Угоду анонсував очільник МОЗ України Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів.
– Щоякнайбільше два дні, а, може, раніше ми повідомимо приємну новину щодо контракту. Ми будемо забезпечені до кінця року повним обсягом вакцин, які нам потрібні для вакцинації, – заявив Максим Степанов.
Однак про яку саме вакцину йдеться, міністр охорони здоров’я не уточнив.
Вакцинація в Україні
З кінця лютого 2021 року в Україні триває імунізація населення проти коронавірусу.
Першими щеплення зробили працівникам медичної сфери.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.