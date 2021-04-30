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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

У МОЗ анонсували новий контракт на постачання вакцини проти Covid-19 – деталі

Максим Степанов

Україна має підписати новий контракт на постачання вакцини проти коронавірусу, який забезпечить громадян країни речовиною до кінця року.

Угоду анонсував очільник МОЗ України Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів.

– Щоякнайбільше два дні, а, може, раніше ми повідомимо приємну новину щодо контракту. Ми будемо забезпечені до кінця року повним обсягом вакцин, які нам потрібні для вакцинації, – заявив Максим Степанов.

Однак про яку саме вакцину йдеться, міністр охорони здоров’я не уточнив.

Вакцинація в Україні

З кінця лютого 2021 року в Україні триває імунізація населення проти коронавірусу.

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Першими щеплення зробили працівникам медичної сфери.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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