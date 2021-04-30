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Факти / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

У США на Covid-вакцинацію залучають пивом і безкоштовним манікюром

У США на Covid-вакцинацію залучають пивом і безкоштовним манікюром

Влада великих американських міст почала всіляко стимулювати народ йти на вакцинацію. Вони стурбовані помітним зменшенням кількості щеплень від Covid-19 в день – показник впав більше, ніж на мільйон за останні два тижні.

Наприклад, в Детройті пропонують по 50 доларів тим, хто на своєму особистому транспорті доставить бажаючих до місця вакцинації. Також тут широко розгорнулися волонтери, які стукають у всі двері, щоб запропонувати свою допомогу в реєстрації на щеплення.

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А в найближчих планах влади Чикаго – організація фестивалів і вечірок спеціально під щеплення. Всі, хто туди прийде зробити вакцинацію, зможуть пригощатися пивом, горішками, насолоджуватися виступом аматорських колективів, а також безкоштовно зробити зачіску і манікюр.

– Ідея полягає в тому, щоб влаштувати вечірку, привезти вакцину і зробити це дійсно зручним способом для людей зробити вакцинацію, – сказала комісар охорони здоров’я Чикаго доктор Еллісон Арвад.

За словами представника системи охорони здоров’я штату Вашингтон Метта Шанца, великою проблемою кампанії по вакцинації є невизначеність людей щодо щеплень як таких. У відповідь на пропозицію вакцинуватися, вони часто говорять приблизно так: о Боже, я не хочу брати участь у цьому урядовому експерименті.

А в Україні, між тим, ніяк не стартує заявлена ​​МОЗ колективна вакцинація, на яку вже записалося більше 50 тисяч чоловік.

Джерело: MedicalXpress

Фото: Pexels

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