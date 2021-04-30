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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Україна буде швидше виявляти нові штами і мутації Covid-19

Україна буде швидше виявляти нові штами і мутації Covid-19

В Україні в останні місяці почали проводити секвенування. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

– ВООЗ надав тест-системи для виявлення мутацій вірусу. Далі ці зразки направляються до двох лабораторій: до однієї великої фармацевтичної компанії та Інституту молекулярної біології та генетики. Але кількість цих досліджень обмежена – приблизно 120 на місяць, – сказав він.

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Радуцький зазначив, що у 21 регіоні України циркулює британський штам Covid-19 та зареєстрований один випадок південноафриканського у Полтавській області.

– Зрозуміло, що проводити секвенування в таких масштабах – 120 досліджень на місяць – це тимчасове вирішення проблеми. Україні потрібно проводити на місяць не менше тисячі таких досліджень, – визнає він.

Також Радуцький додав, що Україна вже розпочала закупівлю секвенатора для спеціалізованої лабораторії з виявлення штамів вірусу.

– Вже в липні має запрацювати українська лабораторія. Вона дозволить проводити більше тисячі досліджень на місяць, – підсумував він.

Радуцький раніше заявляв, що четверта хвиля коронавірусу в Україні, яка може виникнути восени, точно не буде легкою.

Фото: Pixabay

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