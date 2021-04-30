Кабінет міністрів України ухвалив рішення про заборону перетину державного кордону іноземцям, які прибули з Індії. Так, іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів не можна буде потрапити в Україну з 2 травня.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу 30 квітня. За його словами, рішення було прийнято через спалах коронавірусу в Індії.

– У світі продовжується боротьба з пандемією. Лідером за реєстрацією щоденних випадків Covid-19 є Індія. Там реєструють майже 400 тис. випадків за добу, – зазначив лікар.

Він також додав, що іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну і прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи з останніх 14 днів підлягають обов’язковій самоізоляції незалежно від наявності результатів ПЛР-тесту.

Коронавірус в Україні

Станом на 30 квітня в в Україні зафіксували 10 072 нові випадки коронавірусу. Перемогти хворобу вдалося 20 192 людям. Від ускладнень, які викликав Covid-19, померли 307 людей.

Найбільше випадків за добу зафіксовано у Києві (868), Харківській (1059) та Дніпропетровській (930) областях.

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