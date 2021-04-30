Число випадків коронавірусу в Індії знову різко зросло.

Армія відкрила свої лікарні у відчайдушній спробі контролювати масштабну гуманітарну кризу, що викликана гострою нестачею ліжок, ліків та кисню.

Головнокомандувач індійською армією Манодж Нараване закликав хворих жителів Індії звертатися за допомогою в найближчі армійські госпіталі.

Військовослужбовці також допомагають лікарням в доставці балонів з киснем і транспортними засобами для транспортування хворих.

У свою чергу жителі Індії в соціальних мережах просять про допомогу, ліки та кисень, а також борються за лікарняні ліжка у відділеннях інтенсивної терапії.

В Індії за минулу добу зареєстровано 386 452 нових випадки Covid-19, а з початку пандемії зареєстровано понад 18,7 млн випадків.

Міністерство охорони здоров’я Індії в п’ятницю, 30 квітня, також повідомило про 3 498 випадків смерті за останні 24 години, в результаті чого загальне число смертей досягло 208 330.

Експерти вважають, що всі цифри занижені, але точно не відомо, наскільки сильно.

Індія вже встановила щоденний світовий рекорд більш ніж за тиждень – в середньому майже 350 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією. А щоденна смертність від Covid-19 потроїлася за останні три тижні.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про заборону перетину державного кордону іноземцям, які прибули з Індії.

Джерело: ABC news