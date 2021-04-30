В Одесі від анорексії та Covid-19 померла 12-річна дівчинка

В Одесі померла 12-річна дівчинка, яка важила менш як 30 кг. Про це повідомила директор дитячої МКЛ № 3 Олена Артемова.

За її словами, 28 квітня о 10.30 дитину госпіталізувала бригада швидкої медичної допомоги в стані коми.

– У стані крайньої тяжкості. Температура тіла 35,2, пульс – 20, частота дихання – до 10, сатурація – 75, глюкоза – 1, тиск – 50 на 40. У віці 12 років і 10 місяців дитина важила 28 кг. Вона не реагувала абсолютно ні на що, і відразу була піднята у відділення інтенсивної терапії, де почалися реанімаційні заходи, – розповіла Артемова.

Крім того, у дитини була відсутня підшкірна жирова клітковина, було загострене обличчя та інші ознаки захворювання.

Артемова зазначила, що попередній діагноз, який поставили дівчинці, – кома другого ступеня (глибока кома), синдром дегідратації (зневоднення), кахексія, поліорганна недостатність (важка неспецифічна стрес-реакція організму) і підозра на Covid -19.

Вона запевнила, що лікарі з усіх сил намагалися врятувати дитину, її під’єднали до різної апаратури, в тому числі до апарату ШВЛ. Але через 19 годин вона померла. Згодом надійшла відповідь ПЛР-діагностики, згідно з якою у дівчинки був коронавірус в організмі.

В поліції зазначили, що у зв’язку з загибеллю дитини відкрито кримінальне провадження. Експерти зазначили, що у потерпілої була анорексія, вона намагалася схуднути, і довела свій організм до критичного стану.

За цим фактом порушено провадження у ст. 166 КК України.

Водночас психолог Катерина Гранде стверджує, що батькам варто уважніше ставитися до реакцій та емоцій дітей.

– Слід частіше говорити з дітьми та пояснювати, що у соціальних мережах не існує ідеальних тіл. Також не варто показувати негативний приклад дитині у вигляді нелюбові до свого тіла. І звичайно варто розуміти обмеження, які ми накладаємо на дитину. “Не їж солодкого, бо ти будеш негарна” – так неправильно говорити. Якщо хочете, щоб дитина не їла солодкого, краще говорити “Не їж це, щоб бути здоровою”, – каже психолог.

Симптоми постковідного синдрому у дітей

Найчастіше у дітей зустрічаються втрата смаку, постійна втома, порушення сну.

Також вчені з’ясували, що до найбільших ризиків постковідних проявів були схильні діти від 12 до 18 років, а також ті, у кого в анамнезі була алергія.

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