Українські епідеміологи прогнозують, що поширення штаму коронавірусу з Індії може призвести до спалаху хвороби в наприкінці травня або на початку червня.

Читайте Індійський штам Covid-19 може скоро з'явитися в Україні — епідеміолог

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, третя хвиля Covid-19 поступово йде на спад – і в Україні, і в Європі. Однак загроза пандемії залишається.

– Критична епідемічна ситуація сьогодні в Індії. Країна щодня встановлює світові антирекорди: тільки за останню добу інфікувалося 387 000 осіб, 3,5 тис. померли. Спалах хвороби спровокував індійський штам коронавірусу. За попередніми даними, він може виявитися небезпечнішим за британський і південноафриканський, – зазначив Радуцький.

Він додав, що поява цього штаму в Україні – питання часу.

– Українські епідеміологи прогнозують, що поширення штаму з Індії може призвести до спалаху хвороби наприкінці травня або на початку червня. Важливо виявити його одразу, тільки-но він з’явиться в Україні, щоб ми змогли оперативно відреагувати, – повідомив нардеп.

Радуцький зазначив, що для боротьби з індійським штамом коронавірусу Україна з 2 травня заборонить в’їзд у країну з Індії. Українці, які прибувають із цієї країни, мають пройти обов’язкову самоізоляцію незалежно від результату ПЛР-тесту. За його словами, це справедливе рішення.

Наголосимо, індійський штам уже циркулює в Європі: нещодавно першого пацієнта з ним виявили в сусідній Румунії, раніше – в Німеччині, Бельгії, Великій Британії та Туреччині.

Який штам коронавірусу небезпечніший

Штам коронавірусу, який виявили у Великій Британії та вже зафіксували в Україні, значно небезпечніший за індійський штам.

Такого висновку дійшли в Інституті молекулярної біології та генетики Національної академії наук України.

Джерело: Михайло Радуцький