Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Які маски найкраще захищають від вірусів і пилу – експеримент

маска, коронавирус

Команда системи моніторингу якості повітря ЛУН Місто Air протестувала різні маски на захист від вірусів і пилу.

Для проведення експерименту взяли герметичний бокс, в який вставили два кулери – один втягував повітря, інший видував. Станції вимірювання якості повітря фіксували кількість РМ частинок у повітрі. Маски надягали на кільце з фіксатором.

У результаті експерименту вдалося встановити, що  бавовняні маски майже не захищають ні від пилу, ні від вірусів. Найбільш ефективними виявилися маски вітчизняного, американського і британського виробництва FFP2. Вони затримують частинки розміром до 1 мікрона. Розмір вірусів саме в цьому діапазоні.

Читайте
Дистанція і маски не рятують від Covid-19 в закритому приміщенні - науковці

FFP3 ефективна на 53-68% (залежить від розміру частинок), а медичні біла і блакитна ефективні на 32-42%.

– Поліуретанову маску зняли з експерименту, тому що вона не тільки не затримувала частки, але і продукувала свої, – відзначили в ЛУН.

Пам’ятайте, маски і рукавички, які носять як захист від вірусів, забруднюють довкілля.

Джерело: ЛУН Місто

Фото: Pixabay

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка