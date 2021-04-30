Команда системи моніторингу якості повітря ЛУН Місто Air протестувала різні маски на захист від вірусів і пилу.

Для проведення експерименту взяли герметичний бокс, в який вставили два кулери – один втягував повітря, інший видував. Станції вимірювання якості повітря фіксували кількість РМ частинок у повітрі. Маски надягали на кільце з фіксатором.

У результаті експерименту вдалося встановити, що бавовняні маски майже не захищають ні від пилу, ні від вірусів. Найбільш ефективними виявилися маски вітчизняного, американського і британського виробництва FFP2. Вони затримують частинки розміром до 1 мікрона. Розмір вірусів саме в цьому діапазоні.

FFP3 ефективна на 53-68% (залежить від розміру частинок), а медичні біла і блакитна ефективні на 32-42%.

– Поліуретанову маску зняли з експерименту, тому що вона не тільки не затримувала частки, але і продукувала свої, – відзначили в ЛУН.

Пам’ятайте, маски і рукавички, які носять як захист від вірусів, забруднюють довкілля.

Джерело: ЛУН Місто