Штам коронавірусу, який виявили у Великій Британії та вже зафіксували в Україні, значно небезпечніший за індійський.

Про це заявили в Інституті молекулярної біології і генетики Національної академії наук України. Експерти пояснили, що британський штам виявили методом секвенування у більш ніж 460 тис. зразків у всьому світі, а штам з Індії знайшли у трохи більш ніж 1,5 тис. зразків.

Також вони зазначили, що саме британський штам спричинив третю хвилю коронавірусу в Європі та Україні.

– Вже доведено, що британський штам має підвищений рівень поширення, тяжчі прояви хвороби. Він уражає не тільки літніх людей, а всі вікові групи та спричиняє підвищений рівень смертності, – зазначили науковці.

Спеціалісти додали, що усі затверджені вакцини мають високу ефективність дії проти цього штаму. Вони наголосили, що вірус продовжує змінюватися, тому такі зміни необхідно досліджувати, щоб встигнути виявити ще небезпечніші мутації та запобігти поширенню нових загрозливих форм Covid-19.

Водночас епідеміолог Наталія Виноград стверджує, що індійський штам уже з’явився в сімох європейських країнах. Тому є великий ризик і для України, що новий штам спричинить приріст захворюваності.

Джерело: НАН України