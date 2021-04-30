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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Одужали майже вдвічі більше: за добу на коронавірус захворіли 10 072 українці

коронавірус, Київ, карантин

Станом на ранок 30 квітня в Україні зафіксовано 2 069 537 випадків коронавірусу, за останню добу захворіли 10 072 українці.

Госпіталізація знадобилася 3 117 особам.

Коронавірус в Україні 30 квітня 2021 – статистика МОЗ

  • одужали 1 655 525 осіб, за добу – 20 192;
  • померли 44 085 пацієнтів, за добу – 307;
  • проведень тестувань 9 418 779, за добу – 90 101.
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Поширення Covid-19 у регіонах

Найбільше випадків за добу зафіксовано у Києві (868), Харківській (1059) та  Дніпропетровській (930) областях.

  • м. Київ – +868;
  • Вінницька область – +214;
  • Волинська область – +263;
  • Дніпропетровська область – +930;
  • Донецька область – +528;
  • Житомирська область – +299;
  • Закарпатська – +77;
  • Запорізька область – +620;
  • Івано-Франківська область – +121;
  • Київська область – +415;
  • Кіровоградська область – +168;
  • Луганська область – +236;
  • Львівська область – +568;
  • Миколаївська область – +313;
  • Одеська область – +531;
  • Полтавська область – +523;
  • Рівненська область – +403;
  • Сумська область – +331;
  • Тернопільська область – +276;
  • Харківська область – +1 059;
  • Херсонська область – +237;
  • Хмельницька область – +328;
  • Черкаська область – +366;
  • Чернівецька область – +124;
  • Чернігівська область – +274.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації населення в Україні стартувала 24 лютого. Станом на 30 квітня 2021 року 702 440 українців отримали щеплення від коронавірусу. За останню добу вакцинувалися 73 376 осіб.

Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: УНІАН

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