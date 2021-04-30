Станом на ранок 30 квітня в Україні зафіксовано 2 069 537 випадків коронавірусу, за останню добу захворіли 10 072 українці.
Госпіталізація знадобилася 3 117 особам.
Коронавірус в Україні 30 квітня 2021 – статистика МОЗ
- одужали 1 655 525 осіб, за добу – 20 192;
- померли 44 085 пацієнтів, за добу – 307;
- проведень тестувань 9 418 779, за добу – 90 101.
Поширення Covid-19 у регіонах
Найбільше випадків за добу зафіксовано у Києві (868), Харківській (1059) та Дніпропетровській (930) областях.
- м. Київ – +868;
- Вінницька область – +214;
- Волинська область – +263;
- Дніпропетровська область – +930;
- Донецька область – +528;
- Житомирська область – +299;
- Закарпатська – +77;
- Запорізька область – +620;
- Івано-Франківська область – +121;
- Київська область – +415;
- Кіровоградська область – +168;
- Луганська область – +236;
- Львівська область – +568;
- Миколаївська область – +313;
- Одеська область – +531;
- Полтавська область – +523;
- Рівненська область – +403;
- Сумська область – +331;
- Тернопільська область – +276;
- Харківська область – +1 059;
- Херсонська область – +237;
- Хмельницька область – +328;
- Черкаська область – +366;
- Чернівецька область – +124;
- Чернігівська область – +274.
Вакцинація в Україні
Кампанія з вакцинації населення в Україні стартувала 24 лютого. Станом на 30 квітня 2021 року 702 440 українців отримали щеплення від коронавірусу. За останню добу вакцинувалися 73 376 осіб.
Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.