Станом на ранок 30 квітня в Україні зафіксовано 2 069 537 випадків коронавірусу, за останню добу захворіли 10 072 українці.

Госпіталізація знадобилася 3 117 особам.

Коронавірус в Україні 30 квітня 2021 – статистика МОЗ

одужали 1 655 525 осіб, за добу – 20 192;

померли 44 085 пацієнтів, за добу – 307;

проведень тестувань 9 418 779, за добу – 90 101.

Поширення Covid-19 у регіонах

Найбільше випадків за добу зафіксовано у Києві (868), Харківській (1059) та Дніпропетровській (930) областях.

м. Київ – +868 ;

; Вінницька область – +214;

Волинська область – +263;

Дніпропетровська область – +930;

Донецька область – +528;

Житомирська область – +299;

Закарпатська – +77;

Запорізька область – +620;

Івано-Франківська область – +121;

Київська область – +415;

Кіровоградська область – +168;

Луганська область – +236;

Львівська область – +568;

Миколаївська область – +313;

Одеська область – +531;

Полтавська область – +523;

Рівненська область – +403;

Сумська область – +331;

Тернопільська область – +276;

Харківська область – +1 059;

Херсонська область – +237;

Хмельницька область – +328;

Черкаська область – +366;

Чернівецька область – +124;

Чернігівська область – +274.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації населення в Україні стартувала 24 лютого. Станом на 30 квітня 2021 року 702 440 українців отримали щеплення від коронавірусу. За останню добу вакцинувалися 73 376 осіб.

Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.