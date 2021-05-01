Рекомендація ВООЗ вакцини Moderna, прогноз нової Covid-хвилі в Україні та лідерство країни за кількістю захворювань. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус за 1 травня.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає, що після Великодню не відбудеться сильного спалаху захворюваності на коронавірус. Однак він прогнозує певне зростання у червні через 3-4 тижні після травневих свят.

Також він повідомив, що країна уклала контракт з американською компанією Pfizer про постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусу.

За його словами, загалом українці отримають 20 млн доз вакцини цієї компанії протягом 2021 року.

В Одесі близько 1 тис. громадян Китаю отримали першу дозу вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac/Biotech.

Між тим у Київській та Миколаївській областях з 1 травня скасовано червоний рівень епідемічної небезпеки. У цих регіонах спостерігається покращення ситуації з коронавірусом.

Натомість США з 4 травня обмежують поїздки із Індії через спалах коронавірусу та поширення численних штамів.

Станом на 1 травня в Індії виявили 401 993 випадків коронавірусу. Вперше у країні кількість заражених перевищила 400 тис. осіб за один день.

Водночас ВООЗ рекомендувала американську вакцину Moderna для екстреного використання проти коронавірусу людям віком від 18 років. Ефективність цього препарату становить 94,1%.

Загалом за минулу добу, 30 квітня, у світі виявили понад 871 тис. нових випадків. Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Найбільше хворих зареєстрували в Індії (майже 402 тис.), Бразилії (близько 73 тис.) та США (понад 59 тис.).

Зараз у світі нараховується близько 19 млн випадків захворювання. За весь час пандемії вилікувались від коронавірусу – 129 271 047 осіб. Натомість летальних випадків за цей період вивлено у 3 193 642 осіб.

Зокрема, Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, а серед країн Європи – четверту позицію.

Коронавірус в Україні

Станом на 1 травня коронавірус в Україні виявили у 2 078 086 людей. За останню добу захворіли 8 549 українців.

Одужало за минулий день – 14 956 осіб, померло – 351.

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