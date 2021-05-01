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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Інтервал між введенням першої та другої доз AstraZeneca збільшать – чому та на скільки

вакцина AstraZeneca

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендувала збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca із 4 до 12 тижнів.

Як свідчать результати дослідження, опублікованих у меджурналі The Lancet, ефективність вакцини AstraZeneca зростала до 81,3%, коли другу дозу препарату вводили за 12 тижнів після першої.

Тому через такі заяви низка країн світу змінила інтервали щеплення вакциною AstraZeneca.

Так, серед держав, що рекомендують такий інтервал між щепленням, Франція, Німеччина та Канада.

Також і в Україні медексперти схвалили рекомендації збільшити цей інтервал.

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Вакцинація в Україні

В Україні за добу, 28 квітня, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 70 469 людей, одна людина вакцинувалася другою дозою препарату.

Це найбільша кількість щеплень за добу з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу в Україні.

Найбільше щеплень зробили в Києві (7 736), Харківській (6 234), Дніпропетровській (5 791), Київській (5685) і Полтавській (5 640) областях.

Детальніше про вакцинацію в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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