У Києві станом на 1 травня за останню добу виявили 671 новий випадок коронавірусу.

За весь період пандемії у столиці зареєстрували 196 169 випадків Covid-19.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: