Станом на ранок 1 травня коронавірус в Україні зафіксували у 2 078 086 людей.
За останню добу захворіли 8 549 українців. Водночас до лікарні госпіталізували 3 051 людину.
Коронавірус в Україні 1 травня 2021 – статистика МОЗ
- одужало – 1 670 481 особа, за добу – 14 956 осіб.
- летальних випадків – 44 436, за добу – 351.
- проведено ПЛР-тестувань – 9 456 234, за добу – 32 865.
Коронавірус в регіонах
місто Київ – 671 випадок;
Вінницька область – 196 випадків;
Волинська область – 185 випадків;
Дніпропетровська область – 745 випадків;
Донецька область – 570 випадків;
Житомирська область – 218 випадків;
Закарпатська область – 129 випадків;
Запорізька область – 405 випадків;
Івано-Франківська область – 131 випадок;
Київська область – 433 випадки;
Кіровоградська область – 173 випадки;
Луганська область – 157 випадків;
Львівська область – 448 випадків;
Миколаївська область – 245 випадків;
Одеська область – 454 випадки;
Полтавська область – 385 випадків;
Рівненська область – 291 випадок;
Сумська область – 188 випадків;
Тернопільська область – 200 випадків;
Харківська область – 730 випадків;
Херсонська область – 187 випадків;
Хмельницька область – 446 випадків;
Черкаська область – 537 випадків;
Чернівецька область – 98 випадків;
Чернігівська область – 327 випадків.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 30 квітня коронавірус в Україні зафіксували у 2 069 537 осіб. Також 3 117 осіб госпіталізували до лікарні.
Водночас від небезпечного захворювання вилікувалися 1 655 525 осіб. Читайте більше новин про коронавірус в Україні на сайті Факти ICTV.