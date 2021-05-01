Станом на ранок 1 травня коронавірус в Україні зафіксували у 2 078 086 людей.

За останню добу захворіли 8 549 українців. Водночас до лікарні госпіталізували 3 051 людину.

Коронавірус в Україні 1 травня 2021 – статистика МОЗ

одужало – 1 670 481 особа, за добу – 14 956 осіб.

летальних випадків – 44 436, за добу – 351.

проведено ПЛР-тестувань – 9 456 234, за добу – 32 865.

Коронавірус в регіонах

місто Київ – 671 випадок;

Вінницька область – 196 випадків;

Волинська область – 185 випадків;

Дніпропетровська область – 745 випадків;

Донецька область – 570 випадків;

Житомирська область – 218 випадків;

Закарпатська область – 129 випадків;

Запорізька область – 405 випадків;

Івано-Франківська область – 131 випадок;

Київська область – 433 випадки;

Кіровоградська область – 173 випадки;

Луганська область – 157 випадків;

Львівська область – 448 випадків;

Миколаївська область – 245 випадків;

Одеська область – 454 випадки;

Полтавська область – 385 випадків;

Рівненська область – 291 випадок;

Сумська область – 188 випадків;

Тернопільська область – 200 випадків;

Харківська область – 730 випадків;

Херсонська область – 187 випадків;

Хмельницька область – 446 випадків;

Черкаська область – 537 випадків;

Чернівецька область – 98 випадків;

Чернігівська область – 327 випадків.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 30 квітня коронавірус в Україні зафіксували у 2 069 537 осіб. Також 3 117 осіб госпіталізували до лікарні.

Водночас від небезпечного захворювання вилікувалися 1 655 525 осіб. Читайте більше новин про коронавірус в Україні на сайті Факти ICTV.