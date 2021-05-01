Станом на ранок 1 травня коронавірус в Індії виявили у 401 993 місцевих жителів. Вперше у країні кількість заражених перевищила 400 тис. осіб за один день.

За даними Міністерства охорони здоров’я Індії, у країні 10 днів поспіль фіксували понад 300 тис. випадків Covid-19 щодня. Однак вперше в усьому світі зареєстровано понад 400 тис. випадків у країні за один день.

В Індії за останню добу також зафіксували 3 523 смертельних випадків, за весь період пандемії від небезпечного вірусу померло 211 853 особи.

Станом на вечір 30 квітня в Індії ввели 154 854 096 доз вакцини. За даними МОЗ, всього 27 889 889 осіб отримали другу дозу – це становить 2,1% населення Індії.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 1 травня коронавірус в Україні зафіксували у 2 078 086 осіб. За останню добу захворіли 8 549 українців. Водночас до лікарні госпіталізували 3 051 людину.

В Україні також зафіксували 44 436 летальних випадків, за добу 351 людина загинула від небезпечного захворювання. Водночас від Covid-19 одужала 1 670 481 особа, за добу коронавірус подолали 14 956 українців.