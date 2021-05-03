Уряд Великої Британії має намір передати Індії ще 1 тис. апаратів штучної вентиляції легенів для боротьби з пандемією коронавірусу в країні.

Таким способом Британія хоче допомогти Індії, де недавно зафіксували важкий антирекорд – понад 400 тис. випадків Covid-19 за один день.

– Велика Британія завжди буде поруч з Індією у скрутну хвилину. Я глибоко зворушений сплеском підтримки, яку британський народ надав народу Індії, та радий, що уряд Великої Британії зміг зіграти свою роль у наданні життєво важливої допомоги, – зазначив прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Британські індійські громади, підприємства та благодійні організації виступили із закликами до екстреної кисневої допомоги та медичних пожертв, оскільки в багатьох лікарнях Індії закінчуються запаси.

Минулого тижня уряд Британії оголосив, що передасть Індії 200 апаратів ШВЛ, 495 кисневих концентраторів та три кисневих генератори – перша партія прибуде у вівторок.

Covid-антирекорд в Індії

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, коронавірус в Індії за весь час пандемії виявили у понад 19,5 млн місцевих жителів.

Також нещодавно в Індії зафіксували важкий антирекорд – вперше в країні кількість заражених на Covid-19 перевищила 400 тис. осіб за один день.

Джерело: BBC