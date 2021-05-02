Зараз часто можна чути поради, що треба відмовитися від хліба, перестати їсти вироби з борошна взагалі. У цьому є раціональне зерно. Але… Вся справа не стільки в тому, що випічка шкідлива, а в тому, скільки ми її вживаємо і якої вона якості.

Про те, яку випічку вживати і як її вибирати, Фактам ICTV розповіла дитячий дієтолог Ганна Бойко.

Зовсім відмовлятися від хліба і борошняних виробів не варто тому, що в них все ж таки є необхідні організму корисні речовини, мікроелементи і вітаміни. Тільки перевагу потрібно віддавати виробам з цільнозернового борошна, житнього, вівсяного, з додаванням висівок.

У них часто додають солод, насіння, горіхи, кунжут, проростки рослин, що допомагає нормалізувати травлення, вивести токсини, оздоровити мікрофлору кишечника.

А ось від випічки з борошна вищого сорту дійсно потрібно відмовитися. Адже його очищують, дуже дрібно мелють, порушуючи структуру, і відбілюють. І на виході ми отримуємо інертний продукт, який в кращому випадку практично не має поживної цінності, в гіршому – несе шкоду здоров’ю.

Вплив на організм

– Випічка – це не тільки борошно, – каже дієтолог. – Щоб отримати ароматні, м’які, пишні булочки потрібні ще яйця, жир, цукор, ароматизатори, розпушувачі. Інша справа, що в домашній випічці ці інгредієнти натуральні: вершкове масло, кориця, цедра цитрусових, дріжджі, а в продуктах промислового виробництва частіше використовують штучно синтезовані компоненти.

Ось вони якраз і є основними винуватцями порушення мікрофлори кишечника, перешкоджають утворенню хорошого холестерину, підвищують рівень глюкози в крові, що призводить до хвороб шлунково-кишкового тракту, алергії, непереносимості глютену і діабету ІІ типу.

Відмовитися потрібно від випічки, виготовленої у промисловий спосіб, магазинного листкового тіста. Бо виробник думає , як здешевити продукт. А тому вдається до різного роду хитрощів: замість вершкового масла кладе в тісто маргарин і гідрогенизовані рослинні масла, штучні ароматизатори замість справжніх екстрактів і т.д.

Штучні добавки отруюють організм, оскільки є чужорідними для нього. Пам’ятайте, їсти потрібно тільки те, що є в природі, а не те, що вийшло з хімічної лабораторії.

Особливе занепокоєння лікарів (гастроентерологів, кардіологів, онкологів) викликає безконтрольне використання трансжирів (рослинних жирів, збагачених воднем).

– Вони запускають процеси руйнування організму, – каже Анна Бойко. – Призводять до запалень, через які, в свою чергу, виникають хронічні захворювання – атеросклероз, гіпертонія, холецистит та рак.

У відповідь на запалення підвищується холестерин за рахунок ліпопротеїнів низької щільності, судини страждають і руйнуються. Трансжири конкурують з нормальними жирами за ферменти біосинтезу. Організм погано засвоює ці жири, отримує дефіцит жиророзчинних вітамінів. Через що погіршується зір, оголюються нервові волокна. Людина стає знервованою.

Що повинно бути в булочках

– Щоб захистити себе від неприємностей зі здоров’ям, вчимося читати етикетки, – радить дієтолог.

До складу корисного продукту повинні входити цільнозернове борошно, молоко (якщо є в рецептурі), натуральне вершкове масло, олія (з соняшника, кукурудзи, оливок), какао, стевія, натуральні барвники – куркума, хлорофіл, паприка.

От паски на Великдень майже всі печуть самі, або ж замовляють у перевірених господарок. І незважаючи на те, що в них достатньо багато жиру, цей жир натуральний – сметана, вершкове масло, а тому шкода мінімізується. До того ж їдять паски не у той день, коли печуть, а через 2-3 дні, або ж упродовж наступного тижня, тому паски мають такі ж властивості як і вчорашній хліб. А його лікарі рекомендують їсти людям із проблемами шлунка.

Чого не повинно бути

Не купуйте продукт, якщо в ньому є: маргарин, гідрогенізовані або частково гідрогенізовані олії, штучні ароматизатори чи ароматизатори ідентичні натуральним, цукор, яєчний порошок замість яєць, сухе молоко, так звані Є-шки (підсилювачі смаку, стабілізатори тощо). Є і хороші Є-шки: натуральні барвники, стабілізатори тощо, але потрібно добре запам’ятати їх номери. Розроблено навіть спеціальні таблиці, де вказані позначення харчових добавок.

Зараз, коли покупці масово стали цікавитися складом продуктів, маркетологи знаходять нові хитрощі, щоб приховати шкідливі добавки: замість номерів часто пишуть назву (неспеціаліст навряд чи запам’ятає її чи згадає). Але якщо ви дотримуєтеся принципів здорового харчування, готуєте і печете самі, то можете спати спокійно. Вам їхні дії не завдадуть шкоди.

Так все-таки, чи варто відмовлятися від випічки? Від домашньої, однозначно, ні. Але, як казав Гіппократ, нехай їжа буде твоїми ліками. Додамо від себе, головне – не перевищуй дозу.

В Україні набирає популярність напій комбуча. Це всім знайомий чайний гриб. Раніше його пили для оздоровлення та вважали мало не панацеєю від усіх хвороб. Але чи всім можна його вживати? Ні, якщо є проблеми зі шлунком, то не варто випробовувати долю.