Україна вакцинуватиме іноземних дипломатів, які перебувають на території країни, на основі принципу взаємності.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, уряд встановив просте правило.

Політик зазначив, що Україна вакцинуватиме дипломатів з інших країн, якщо держави натомість імунізуватимуть українських дипломатів, які перебувають за кордоном.

За словами міністра закордонних справ, це нормальна міжнародна практика – якщо в іноземній державі вакцинували наших дипломатів, то Україна вакцинуватиме їхніх дипломатів.

Вакцинація в Україні

Кампанія вакцинації від коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. За даними МОЗ, щеплення від Covid-19 отримали 754 924 українці, а повну імунізацію пройшли 290 громадян.

Станом на ранок 2 травня в Україні з початку пандемії зафіксували 2 083 180 випадків зараження на коронавірус. Водночас від небезпечного захворювання одужало 1 676 265 пацієнтів, за останню добу 5 784 українці вилікувалися від коронавірусу.