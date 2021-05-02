(Русский) Covid-19 в Киеве. Статистика по районам столицы

У Києві станом на 2 травня за попередню добу виявили 177 підтверджених випадків Covid-19.
Таким чином з початку епідемії коронавірусу загальна кількість хворих киян досягла позначки 196 346.
Хто захворів
- 100 жінок у віці від 20 до 90 років;
- 68 чоловіків у віці від 19 до 93 років;
- 7 дівчат від 1 до 16 років;
- 2 хлопчика 1 і 7 років.
За минулі 24 години столичні лікарі констатували 17 летальних випадків від вірусу (всього 4 643 випадки).
У лікарні Києва було доставлено 34 нових пацієнта з коронавірусом, ще 151 людина була госпіталізована з підозрою на Covid-19 та пневмонію.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (36), Дніпровському (25) і Дарницькому (22) районах столиці.
У той же час лише одного киянина виписано з лікарні, оскільки він зміг подужати коронавірус (всього 124 435 жителів столиці одужали від небезпечного захворювання).
Вакцина в кредит
Минулого тижня Міністерство фінансів України домовився з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо виділення нового кредиту.
Кошти спрямують на закупівлю додаткових доз вакцини проти коронавірусу.
Планується, що завдяки отриманій позиці вдасться прищепити щонайменше 20% громадян країни.
Вакцина в кредит
На минувшей неделе Министерство финансов Украины договорилось с Международным банком реконструкции и развития о выделении нового кредита.
Средства будут направлены на закупку дополнительных доз вакцины против коронавируса.
Планируется, что благодаря полученному займу удастся привить по меньшей мере 20% граждан страны.
Джерело: Facebook Віталій Кличко
Фото: Facebook Віталій Кличко