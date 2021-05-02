(Русский) Covid-19 в Киеве. Статистика по районам столицы

У Києві станом на 2 травня за попередню добу виявили 177 підтверджених випадків Covid-19.

Таким чином з початку епідемії коронавірусу загальна кількість хворих киян досягла позначки 196 346.

Хто захворів

100 жінок у віці від 20 до 90 років;

68 чоловіків у віці від 19 до 93 років;

7 дівчат від 1 до 16 років;

2 хлопчика 1 і 7 років.

За минулі 24 години столичні лікарі констатували 17 летальних випадків від вірусу (всього 4 643 випадки).

У лікарні Києва було доставлено 34 нових пацієнта з коронавірусом, ще 151 людина була госпіталізована з підозрою на Covid-19 та пневмонію.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (36), Дніпровському (25) і Дарницькому (22) районах столиці.

У той же час лише одного киянина виписано з лікарні, оскільки він зміг подужати коронавірус (всього 124 435 жителів столиці одужали від небезпечного захворювання).

Вакцина в кредит

Минулого тижня Міністерство фінансів України домовився з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо виділення нового кредиту.

Кошти спрямують на закупівлю додаткових доз вакцини проти коронавірусу.

Планується, що завдяки отриманій позиці вдасться прищепити щонайменше 20% громадян країни.

Вакцина в кредит

На минувшей неделе Министерство финансов Украины договорилось с Международным банком реконструкции и развития о выделении нового кредита.

Средства будут направлены на закупку дополнительных доз вакцины против коронавируса.

Планируется, что благодаря полученному займу удастся привить по меньшей мере 20% граждан страны.

Джерело: Facebook Віталій Кличко

Фото: Facebook Віталій Кличко