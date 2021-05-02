Станом на ранок 2 травня по всій Україні з початку епідемії Covid-19 було зафіксовано 2 083 180 випадків зараження.
За останню добу коронавірус було діагностовано у 5 094 українців, а 3199 громадянина країни потребували госпіталізації. Першу дозу вакцини отримали 754 924 особи, а повну імунізацію пройшли 290.
Коронавірус в Україні 2 травня 2021 – статистика МОЗ
- одужало 1 676 265 пацієнтів, випадково за добу – 5 784;
- померло 44 596 пацієнтів, за добу – 160;
- проведено тестувань 9 477 843, за добу – 43 405.
Поширення Covid-19 в регіонах
Найбільше випадків за добу зафіксовано в Дніпропетровській (804), Донецькій (418) та Харківській областях.
- м Київ – +177;
- Вінницька область – +100;
- Волинська область – +120;
- Дніпропетровська область – +804;
- Донецька область – +418;
- Житомирська область – +193;
- Закарпатська область – +9;
- Запорізька область – +100;
- Івано-Франківська область – +56;
- Київська область – +255;
- Кіровоградська область – +131;
- Луганська область – +37;
- Львівська область – +203;
- Миколаївська область – +232;
- Одеська область – +296;
- Полтавська область – +127;
- Рівненська область – +183;
- Сумська область – +175;
- Тернопільська область – +181;
- Харківська область – +344;
- Херсонська область – +187;
- Хмельницька область – +209;
- Черкаська область – +273;
- Чернівецька область – +87;
- Чернігівська область – +197.
Додаткові поставки вакцини Pfizer в Україну
Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов анонсував поставку додаткових 10 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer для потреб українців.
За словами очільника МОЗ, переговори з фармацевтичним гігантом розпочалися ще влітку минулого року, однак вони проходили дуже напружено.
Прискорити цей процес вдалося завдяки прямим переговорам Степанова з главою Pfizer Альбертом вирує.