Станом на ранок 2 травня по всій Україні з початку епідемії Covid-19 було зафіксовано 2 083 180 випадків зараження.

За останню добу коронавірус було діагностовано у 5 094 українців, а 3199 громадянина країни потребували госпіталізації. Першу дозу вакцини отримали 754 924 особи, а повну імунізацію пройшли 290.

Коронавірус в Україні 2 травня 2021 – статистика МОЗ

одужало 1 676 265 пацієнтів, випадково за добу – 5 784;

1 676 265 пацієнтів, випадково за добу – 5 784; померло 44 596 пацієнтів, за добу – 160;

44 596 пацієнтів, за добу – 160; проведено тестувань 9 477 843, за добу – 43 405.

Поширення Covid-19 в регіонах

Найбільше випадків за добу зафіксовано в Дніпропетровській (804), Донецькій (418) та Харківській областях.

м Київ – +177;

Вінницька область – +100;

Волинська область – +120;

Дніпропетровська область – +804;

– +804; Донецька область – +418;

– +418; Житомирська область – +193;

Закарпатська область – +9;

Запорізька область – +100;

Івано-Франківська область – +56;

Київська область – +255;

Кіровоградська область – +131;

Луганська область – +37;

Львівська область – +203;

Миколаївська область – +232;

Одеська область – +296;

Полтавська область – +127;

Рівненська область – +183;

Сумська область – +175;

Тернопільська область – +181;

Харківська область – +344;

– +344; Херсонська область – +187;

Хмельницька область – +209;

Черкаська область – +273;

Чернівецька область – +87;

Чернігівська область – +197.

Додаткові поставки вакцини Pfizer в Україну

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов анонсував поставку додаткових 10 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer для потреб українців.

За словами очільника МОЗ, переговори з фармацевтичним гігантом розпочалися ще влітку минулого року, однак вони проходили дуже напружено.

Прискорити цей процес вдалося завдяки прямим переговорам Степанова з главою Pfizer Альбертом вирує.