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Факти / Lifestyle
Дмитро Кудрявцев |

В Україні 2 травня від коронавірусу вилікувалося більше людей, ніж захворіло – МОЗ

коронавирус в Украине

Станом на ранок 2 травня по всій Україні з початку епідемії Covid-19 було зафіксовано 2 083 180 випадків зараження.

За останню добу коронавірус було діагностовано у 5 094 українців, а 3199 громадянина країни потребували госпіталізації. Першу дозу вакцини отримали 754 924 особи, а повну імунізацію пройшли 290.

Коронавірус в Україні 2 травня 2021 – статистика МОЗ

  • одужало 1 676 265 пацієнтів, випадково за добу – 5 784;
  • померло 44 596 пацієнтів, за добу – 160;
  • проведено тестувань 9 477 843, за добу – 43 405.

Поширення Covid-19 в регіонах

Найбільше випадків за добу зафіксовано в Дніпропетровській (804), Донецькій (418) та Харківській областях.

  • м Київ – +177;
  • Вінницька область – +100;
  • Волинська область – +120;
  • Дніпропетровська область – +804;
  • Донецька область – +418;
  • Житомирська область – +193;
  • Закарпатська область – +9;
  • Запорізька область – +100;
  • Івано-Франківська область – +56;
  • Київська область – +255;
  • Кіровоградська область – +131;
  • Луганська область – +37;
  • Львівська область – +203;
  • Миколаївська область – +232;
  • Одеська область – +296;
  • Полтавська область – +127;
  • Рівненська область – +183;
  • Сумська область – +175;
  • Тернопільська область – +181;
  • Харківська область – +344;
  • Херсонська область – +187;
  • Хмельницька область – +209;
  • Черкаська область – +273;
  • Чернівецька область – +87;
  • Чернігівська область – +197.

Додаткові поставки вакцини Pfizer в Україну

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов анонсував поставку додаткових 10 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer для потреб українців.

За словами очільника МОЗ, переговори з фармацевтичним гігантом розпочалися ще влітку минулого року, однак вони проходили дуже напружено.

Прискорити цей процес вдалося завдяки прямим переговорам Степанова з главою Pfizer Альбертом вирує.

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