Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав українців утриматись від поцілунків та обіймів у Великдень, щоб запобігти новому спалаху інфекції.

– А сьогодні – прошу святкувати стримано, із дотриманням рекомендацій наших епідеміологів, залишивши обійми і поцілунки на більш безпечний період, – наголосив Степанов.

У Харкові Великдень святкують із кричущими порушеннями карантину.

Незважаючи на те, що місто залишилося у червоній зоні, не всі священнослужителі дотримувались рекомендацій МОЗ.

Церкви були переповнені вірянами, значна частина з яких була без масок.

Натомість у Києві поліція не зафіксувала жодних порушень карантину, віряни святили кошики на вулиці, із дотриманням соціальної дистанції.

Коронавірус в світі

У Індії на фоні потужного спалаху коронавірусу почався підрахунок голосів у п’яти штатах.

Результати цих виборів розглядаються як перевірка впливу другої хвилі коронавірусу на підтримку прем’єр-міністра Нарендри Моді і його правлячої партії.

Натомість громадянам Австралії, які знаходяться в Індії, влада не рекомендує повертатися додому.

На батьківщині їх чекатиме штраф, а може навіть тюремне ув’язнення через небезпеку розповсюдження індійського штаму територією країни.

Директор Центру вірусних досліджень Каліфорнійського університету в Ірвіні Ільхам Мессауд розповіла, що вживати алкоголь після щеплення від Covid-19 або незадовго до неї – не шкідливо.

Але великі дози алкоголю можуть пригнічувати імунну систему і потенційно вплинути на реакцію вакцини через деякий час.

Карантин в Україні

За оновленою інформацією МОЗ, у червоній зоні карантину залишаються сім регіонів – це Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька й Чернігівська області.

У жовтій зоні перебувають місто Київ, а також Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області, решта регіонів – у помаранчевій.