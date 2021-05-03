Коронавірусна хвороба не припиняє поширюватися світом, тому країни вживають різні заходи для боротьби з пандемією.

Факти ICTV зібрали найважливіші новини про коронавірус в Україні та світі за 3 травня.

Європейська комісія дозволила подорожувати в ЄС без додаткових обмежень іноземним громадянам, які повністю вакциновані проти Covid-19 та прибувають із країн з хорошою епідеміологічною ситуацією.

У Лос-Анджелесі (США) відбувся благодійний концерт для сприяння рівномірному розповсюдженню вакцин проти коронавірусу у всьому світі.

Пакистан закрив для мандрівників сухопутні переправи та скоротив міжнародні рейси з Іраном й Афганістаном через критичні показники в боротьбі проти Covid-19.

Індія зафіксувала рекордну кількість смертей протягом доби 2 травня – 3 689.

Велика Британія надішле додаткову тисячу апаратів ШВЛ до Індії.

В Уельсі (Велика Британія) у межах послаблення обмежень Covid-19 відкриваються тренажерні зали, розважальні центри та басейни.

Тайвань із 4 травня припинить в’їзд людей, які були в Індії протягом попередніх 14 днів.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 3 травня зареєстрували 2 085 938 випадків. За останню добу в країні зафіксували 2 758 випадків Covid-19.

До лікарень потрапив 1 591 пацієнт. 154 людини померли за останню добу, 5 550 пацієнтів одужали за день.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.

Зони карантину в Україні

Станом на 3 травня 2021 року до червоної зони карантину увійшли Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька й Чернігівська області.

У переліку помаранчевої зони – Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

У жовтій зоні наразі перебувають місто Київ, а також Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

Детальніше про зони карантину в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.