Кампанія по вакцинації проти коронавірусу, що розгорнулася по всьому світі, породила масу домислів, побоювань, чуток і упереджень. До такого висновку прийшли вчені в ході масштабного соціального дослідження, проведеного Брістольським університетом, Королівським коледжем Лондона і відділом досліджень в області захисту здоров’я NIHR.

Так, на думку соціологів, є всі підстави стверджувати, що вже сьогодні в суспільстві наростає напруженість між тими, хто отримав Covid-вакцину і тими, хто, в силу різних причин, поки цього не зробив.

Перші, вакциновані, обурюються з приводу того, що нещеплені співгромадяни – потенційні рознощики вірусу і саме через них пандемія ніколи не закінчиться.

Другі ж, аргументуючи відмову від щеплень, висловлюють побоювання, що паспорти вакцинації, які видають після процедури імунізації, стануть прямим порушенням громадянських свобод і породять “паспортну” дискримінацію. До того ж, не виключено, що ці документи скоро будуть продавати на чорному ринку.

Безумовно, є і категорія людей, які бояться вакцини суто через побоювання за власне здоров’я. Так, наприклад, в британському суспільстві досить стійким є упередження, що уколи вакциною впливають на фертильність (здатність статевозрілого організму виробляти життєздатне потомство).

– Деякі представники громадськості розглядають вакцинацію, як соціальний обов’язок, в той час як інші більше стурбовані прямою особистою користю, – зазначає старший викладач соціальних наук в Брістольському університеті, доктор Шивон МакЕндрю.

За її словами, проблема розбіжностей полягає в недостатній інформованості суспільства щодо доцільності отримання паспортів вакцинації. Адже ці паспорти, крім усього іншого, дозволять оперативно відродити після пандемії індустрію дозвілля, туризму, відпочинку та розваг.