У Києві станом на 3 травня за останню добу виявили 95 нових випадків коронавірусу.

За весь період пандемії у столиці зареєстрували 196 441 випадок Covid-19.

За останню добу у Києві 23 пацієнта з Covid-19 померли. Загалом у столиці зафіксували 4 666 летальних випадків.

За останній день 23 хворих довелося госпіталізувати.

Проте за добу вірус подолали 66 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 27, у Солом’янському – 23 та в Деснянському районі – 15.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: