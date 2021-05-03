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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Коронавірус в Києві: за добу у столиці зафіксували 95 випадків Covid-19

Коронавірус в Києві: за добу у столиці зафіксували 95 випадків Covid-19

У Києві станом на 3 травня за останню добу виявили 95 нових випадків коронавірусу.

За весь період пандемії у столиці зареєстрували 196 441 випадок Covid-19.

За останню добу у Києві 23 пацієнта з Covid-19 померли. Загалом у столиці зафіксували 4 666 летальних випадків.

За останній день 23 хворих довелося госпіталізувати.

Проте за добу вірус подолали 66 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 27, у Солом’янському – 23 та в Деснянському районі – 15.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Pexels

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