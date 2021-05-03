У Києві станом на 3 травня за останню добу виявили 95 нових випадків коронавірусу.
За весь період пандемії у столиці зареєстрували 196 441 випадок Covid-19.
За останню добу у Києві 23 пацієнта з Covid-19 померли. Загалом у столиці зафіксували 4 666 летальних випадків.
За останній день 23 хворих довелося госпіталізувати.
Проте за добу вірус подолали 66 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 27, у Солом’янському – 23 та в Деснянському районі – 15.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.