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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

В Україні впала захворюваність на Covid-19 – 2 758 випадків за добу

коронавирус в Украине

В Україні станом на 3 травня зареєстрували 2 085 938 випадків. За останню добу в країні зафіксували 2 758 випадків Covid-19.

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