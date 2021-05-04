Станом на 4 травня 2021 року в Україні виявили 2 088 410 випадків коронавірусу. У країні продовжує поліпшуватися епідситуація, за добу – 2 472 нових хворих.

З-поміж нових випадків – 122 дитини та 22 медпрацівники.

Загалом в Україні від вірусу померло 44 916 осіб, за добу – 166. Одужати вдалося 1 689 630 українцям, за день – 7 815.

За час пандемії в Україні провели 9 498 958 тестувань методом ПЛР, за останні 24 години – 11 817.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (324), Черкаській (253) та Дніпропетровській (220) областях.

Статистика за добу:

Вінницька область – 27 випадків;

Волинська область – 77 випадків;

Дніпропетровська область – 220 випадків;

Донецька область – 324 випадки;

Житомирська область – 26 випадків;

Закарпатська – 12 випадків;

Запорізька область – 168 випадків;

Івано-Франківська область – 19 випадків;

Київська область – 100 випадків;

Кіровоградська область – 62 випадки;

Луганська область – 21 випадок;

Львівська область – 55 випадків;

Миколаївська область – 79 випадків;

Одеська область – 168 випадків;

Полтавська область – 85 випадків;

Рівненська область – 58 випадків;

Сумська область – 60 випадків;

Тернопільська область – 94 випадки;

Харківська область – 191 випадок;

Херсонська область – 29 випадків;

Хмельницька область – 115 випадків;

Черкаська область – 253 випадки;

Чернівецька область – 58 випадків;

Чернігівська область – 20 випадків.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 3 травня 2021 року зареєстрували 2 085 938 випадків коронавірусу.

Добовий приріст – 2 758 випадків Covid-19.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.