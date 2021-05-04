Станом на 4 травня 2021 року в Україні виявили 2 088 410 випадків коронавірусу. У країні продовжує поліпшуватися епідситуація, за добу – 2 472 нових хворих.
З-поміж нових випадків – 122 дитини та 22 медпрацівники.
Загалом в Україні від вірусу померло 44 916 осіб, за добу – 166. Одужати вдалося 1 689 630 українцям, за день – 7 815.
За час пандемії в Україні провели 9 498 958 тестувань методом ПЛР, за останні 24 години – 11 817.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (324), Черкаській (253) та Дніпропетровській (220) областях.
Статистика за добу:
- Вінницька область – 27 випадків;
- Волинська область – 77 випадків;
- Дніпропетровська область – 220 випадків;
- Донецька область – 324 випадки;
- Житомирська область – 26 випадків;
- Закарпатська – 12 випадків;
- Запорізька область – 168 випадків;
- Івано-Франківська область – 19 випадків;
- Київська область – 100 випадків;
- Кіровоградська область – 62 випадки;
- Луганська область – 21 випадок;
- Львівська область – 55 випадків;
- Миколаївська область – 79 випадків;
- Одеська область – 168 випадків;
- Полтавська область – 85 випадків;
- Рівненська область – 58 випадків;
- Сумська область – 60 випадків;
- Тернопільська область – 94 випадки;
- Харківська область – 191 випадок;
- Херсонська область – 29 випадків;
- Хмельницька область – 115 випадків;
- Черкаська область – 253 випадки;
- Чернівецька область – 58 випадків;
- Чернігівська область – 20 випадків.
Коронавірус в Україні
В Україні станом на 3 травня 2021 року зареєстрували 2 085 938 випадків коронавірусу.
Добовий приріст – 2 758 випадків Covid-19.
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