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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

2 472 випадки Covid-19 за добу: в Україні продовжує поліпшуватися епідситуація

лікарня коронавірус

Станом на 4 травня 2021 року в Україні виявили 2 088 410 випадків коронавірусу. У країні продовжує поліпшуватися епідситуація, за добу – 2 472 нових хворих.

З-поміж нових випадків – 122 дитини та 22 медпрацівники.

Загалом в Україні від вірусу померло 44 916 осіб, за добу – 166. Одужати вдалося 1 689 630 українцям, за день – 7 815.

За час пандемії в Україні провели 9 498 958 тестувань методом ПЛР, за останні 24 години – 11 817.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (324), Черкаській (253) та Дніпропетровській (220) областях.

Статистика за добу:

  • Вінницька область – 27 випадків;
  • Волинська область – 77 випадків;
  • Дніпропетровська область – 220 випадків;
  • Донецька область – 324 випадки;
  • Житомирська область – 26 випадків;
  • Закарпатська – 12 випадків;
  • Запорізька область – 168 випадків;
  • Івано-Франківська область – 19 випадків;
  • Київська область – 100 випадків;
  • Кіровоградська область – 62 випадки;
  • Луганська область – 21 випадок;
  • Львівська область – 55 випадків;
  • Миколаївська область – 79 випадків;
  • Одеська область – 168 випадків;
  • Полтавська область – 85 випадків;
  • Рівненська область – 58 випадків;
  • Сумська область – 60 випадків;
  • Тернопільська область – 94 випадки;
  • Харківська область – 191 випадок;
  • Херсонська область – 29 випадків;
  • Хмельницька область – 115 випадків;
  • Черкаська область – 253 випадки;
  • Чернівецька область – 58 випадків;
  • Чернігівська область – 20 випадків.
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Коронавірус в Україні

В Україні станом на 3 травня 2021 року зареєстрували 2 085 938 випадків коронавірусу.

Добовий приріст – 2 758 випадків Covid-19.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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