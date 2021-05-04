Як приємно бачити батькам, як дитина уплітає за обидві щоки парові овочі з котлетою, суп чи молочну кашу. Адже, ні для кого не секрет, що харчування дитини має величезне значення для його здоров’я, розвитку та активності.

Як зазначає педагог-психолог, член Української асоціації екологічної психологічної допомоги Марія Сичинська, у батьків доволі часто виникають труднощі з тим, як нагодувати дитину. Тому вкрай важливо вчасно розгледіти проблему та розібратися з її причинами.

Отже, чому дитина відмовляється від їжі?

Емоційне насичення їжею

Коли дитина відмовляється їсти, здоровий глузд поступається інстинктам. Вмикається система “нагодувати будь-якою ціною”, і саме це найчастіше остаточно погіршує стосунки малечі з їжею.

– Ми намагаємось нагодувати дитину у будь-який слушний момент і практично весь час пропонуємо їжу. Це стомлює дітей емоційно і вони можуть втратити відчуття голоду, – попереджає психолог.

Порушення прив’язаності до батьків

Якщо дитина відмовляється від більшості продуктів, то проблема, швидше за все, не в продуктах. На це можуть впливати надмірна батьківська тривожність або проблеми з ієрархією у родині.

Як пояснює Сичинська, коли прив’язаність між батьками і дитиною надійна і глибока, то малеча довіряє і покладається на дорослого, який бере всю відповідальність на себе.

– І не варто діяти з позиції сили: “Я мама, і я вирішую, що тобі краще”. Це авторитаризм. Але й бути заручниками дитячих вимог – це ведмежа послуга для дитини і ускладнення життя для дорослих, – наголошує вона.

Їжа не смачна

Іноді навіть образливо, що дитина “крутить носом” і відмовляється від приготованих страв. Справа в тому, що дитячі смаки ще тільки формуються і суттєво відрізняються від дорослих.

– Те, що здається нам апетитним, у малечі може викликати відразу, і навпаки. Наприклад, дитині не сподобався кабачковий суп. Але ж не супом єдиним. Гарантую, що одна з десяти страв з кабачка дитині точно буде до вподоби, – каже Сичинська.

Чутливість до консистенцій та ароматів

Діти народжуються з різним рівнем чутливості. Ця чутливість завжди розповсюджується і на їжу: наприклад, високочутливі дітки дуже уважні до зовнішнього вигляду, запаху та консистенції страв.

– Цю особливість потрібно поважати, – запевняє педагог-психолог.

Їжа є предметом маніпуляцій

Важливо, щоб апетит був здоровим, а їжа не викликала страху. У жодному разі не можна використовувати їжу як покарання або винагороду.

Наостанок Сичинська радить обов’язково їсти за одним столом.

– Це зробить сім’ю міцнішою, а стосунки дитини з їжею – здоровішими, – підсумувала вона.

1 січня 2021 року набув чинності оновлений санітарний регламент, а також гігієнічні вимоги до харчоблоків та методологія закупівель в системі шкільного харчування.