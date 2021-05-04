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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

На що скаржаться хворі на коронавірус в Україні – лікар назвала симптоми

коронавірус

Українці, які потрапляють до лікарень з коронавірусом, скаржаться на підвищення температури тіла та нестачу кисню.

Про симптоми хвороби розповіла епідеміолог, в. о. гендиректора Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я Наталія Іванченко в ефірі одного з українських телеканалів.

– Не можна сказати, що абсолютно ніхто сьогодні не скаржиться на відсутність запаху або смаку. Але частина людей, які потрапляють до лікарень, розповідають про підвищення температури, загальну слабкість, нестачу кисню, – розповіла Наталія Іванченко.

Крім того, фіксуються проблеми з боку шлунково-кишкового тракту.

– Є люди, у яких перебіг легкий або середньої тяжкості, у когось фіксується нудота, у когось – біль у животі, діарея, незначне підвищення температури тіла, кашель, – додала вона.

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Симптоми коронавірусу

Раніше фахівці назвали головні симптоми коронавірусу.

З-поміж них – висока температура (понад 38 градусів), сухий кашель і ускладнене дихання.

Детальніше про симптоми коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: Depositphotos

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