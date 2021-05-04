Послаблення карантину в Польщі, припинення використання вакцини Johnson&Johnson у Данії та покращення Covid-ситуації в Україні. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус за 4 травня.

В Україні за минулий день, 3 травня, щеплення проти коронавірусу отримали 919 осіб. За добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу в 10 областях.

Зокрема, це Вінницька, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська регіони.

Окрім того, Житомирська область із 5 травня виходить з червоної зони карантину. Регіон перебуватиме у жовтій зоні.

Українці, які потрапляють до лікарень з коронавірусом, скаржаться на підвищення температури тіла та нестачу кисню. Окрім того, фіксуються проблеми з боку шлунково-кишкового тракту. Про це сказала епідеміолог Наталія Іванченко.

У ВООЗ повідомили, що у 2022 році для вакцинації дорослого населення планети від коронавірусу потрібно буде від $35 млрд до $45 млрд.

Між тим у Канаді радять не використовувати вакцину Janssen компанії Johnson&Johnson для людей, молодших 30 років, через ризик виникнення тромбів.

Водночас Данія вирішила не використовувати вакцину Johnson&Johnson. На думку данського регулятора з лікарських засобів, переваги її використання не переважують ризику утворення тромбів.

Окрім того, у Польщі з 4 травня послабили карантин. Відновили роботу усі магазини у торгових центрах, а також мистецькі галереї і музеї, за умови дотримання заходів безпеки.

Натомість у Туреччині з 7 травня посилюють локдаун через ситуацію з коронавірусом. У країні обмежать покупки в магазинах.

Зокрема, під заборону у державі підпадають продажі одягу, іграшок, автомобільних аксесуарів та канцелярських товарів.

Також у Туреччині розробили тест, який за три години визначає британський, південноафриканський та бразилійський штами коронавірусу.

Між тим у США планують на початку наступного тижня дозволити застосовувати вакцину Pfizer для підлітків у віці від 12 до 15 років.

За минулу добу, 3 травня, у світі виявили понад 669 тис. нових випадків коронавірусу. Про це свідчать дані Worldometers.

Найбільше хворих виявили в Індії (понад 355 тис.), у США (близько 39 тис.) та Бразилії (понад 36 тис.)

Наразі Україна серед країн світу займає 24 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – восьму позицію.

Коронавірус в Україні

Станом на 4 травня 2021 року в Україні виявили 2 088 410 випадків коронавірусу. За добу зафіксували 2 472 нових хворих.

За минулий день від вірусу померло 166 осіб, одужали – 7 815.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (324), Черкаській (253) та Дніпропетровській (220) областях.

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