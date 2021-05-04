Уже наступного тижня Адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів планує дозволити щеплення підлітків від Covid-19 у віці від 12 до 15 років вакциною Pfizer/BioNTech Covid, повідомляє The Guardian.

Після клінічного дослідження виробник вакцини оголосив її безпечною та ефективною для цієї вікової групи.

Вакцина може бути затверджена до середини травня, повідомила директор Центру контролю за захворюваннями США (CDC) Рошель Валенскі.

Однак у Pfizer ще не коментували повідомлення.

Дозвіл на використання вакцини для підлітків заспокоїть страхи батьків щодо можливого зараження їхніх дітей Covid-19.

Moderna та Johnson&Johnson теж тестують свої вакцини для тинейджерів. Moderna очікує результати уже найближчим часом.

Також виробники вакцин від Covid-19 Pfizer і Moderna випробовують їх для застосування у дітей від шести місяців до 11 років. Компанії сподіваються, що уже на початку 2022 року розпочнуть вакцинацію маленьких дітей.

В Ізраїлі вакцинувати дітей планують після схвалення вакцини Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.