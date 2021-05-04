У наступному році для вакцинації дорослого населення планети від коронавірусу потрібно буде від $35 млрд до $45 млрд.
Такі попередні розрахунки провели у Всесвітній організації охорони здоров’я.
– За нашими оцінками, у наступному році нам буде потрібно ще $35-45 млрд для вакцинації більшої кількості дорослих у всьому світі, – сказав очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус.
За його словами, ця сума буде потрібна організації додатково до $19 млрд, дефіцит яких фіксують уже цьогоріч.
Вакцинація проти коронавірусу
З грудня 2020 року у світі триває вакцинація населення проти коронавірусу. Україна доєдналася до цього процесу у лютому 2021-ого.
Водночас на планеті фіксують брак речовини.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.
Джерело: ВООЗ