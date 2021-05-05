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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Друга доза іншою Covid-вакциною – думка Комаровського

вакцинація

Якщо при вакцинації від Covid-19 перша доза зроблена Pfizer, то другий раз потрібно колоти її ж. Те ж з AstraZeneca. Але ситуація складається так, що ніхто не знає напевно, чи  можна так робити.

Через рік може виникнути вже інша проблема, особливо для векторних вакцин. Адже в них для доставки шматочка коронавірусу в клітини організму  як “транспорт” використовують аденовірус.

Проти нього, як і проти коронавірусу, виробляються антитіла. І якщо через рік використовувати таку ж векторну вакцину, то вона не буде ефективною, оскільки наявні вже антитіла нейтралізують аденовірус.

Тому, цілком можливо, якщо сьогодні прищепитися AstraZeneca, то через рік нам буде потрібна вакцина з іншим аденовирусом.

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Зараз же ніхто точно не знає, чи можна зробити щеплення іншою вакциною, якщо закінчиться препарат для другої дози.

ВООЗ поки утримується від коментарів і не дає чіткої відповіді, посилаючись на брак даних досліджень.

У будь-якому разі між двома дозами повинно пройти три місяці, а за цей час все може прояснитися. Раджу, отримати захист хоча б однією дозою, а потім вже хвилюватися про другу.

В цей же час Іран оголосив про успішне випробування своєї власної вакцини.

Джерело: Комаровський

Фото: Dreamstime

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