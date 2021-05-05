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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Другий випадок смерті внаслідок вакцинації AstraZeneca в Канаді

вакцина, укол

В Едмонтоні, канадська провінція Альберта, від рідкісних ускладнень, пов’язаних з щепленням від Covid-19 вакциною AstraZeneca, померла 50-річна жінка. Це другий випадок тромботичної тромбоцитопенії (VITT) у Канаді.

Про смерть пацієнтки повідомила доктор Діна Хіншоу. З поваги до конфіденційності пацієнта подальша інформація про випадки надаватися не буде, сказала вона.

За словами Хіншоу, на сьогоднішній день в провінції Альберта введено 253 000 доз AstraZeneca або CoviShield. Лікар нагадала людям, що важкі наслідки від вакцини надзвичайно рідкісні.

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Експерти говорять, що смерть від AstraZeneca може завадити подальшій вакцинації.

Альбертська служба охорони здоров’я оцінює загальну частоту тромботичної тромбоцитопенії приблизно так: один випадок на 100-250 тис. доз вакцини.

Хворі на Covid-19 у віці від 50 до 59 років в Альберті помирають у 350 разів частіше, ніж страждають від летальних ускладнень після щеплення AstraZeneca, вважають лікарі.

У Великобританії припинені випробування вакцини на дітях до повного з’ясування обставин, чи впливає вакцина на згортання крові.

Фото: Depositphotos

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