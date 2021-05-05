В Едмонтоні, канадська провінція Альберта, від рідкісних ускладнень, пов’язаних з щепленням від Covid-19 вакциною AstraZeneca, померла 50-річна жінка. Це другий випадок тромботичної тромбоцитопенії (VITT) у Канаді.

Про смерть пацієнтки повідомила доктор Діна Хіншоу. З поваги до конфіденційності пацієнта подальша інформація про випадки надаватися не буде, сказала вона.

За словами Хіншоу, на сьогоднішній день в провінції Альберта введено 253 000 доз AstraZeneca або CoviShield. Лікар нагадала людям, що важкі наслідки від вакцини надзвичайно рідкісні.

Експерти говорять, що смерть від AstraZeneca може завадити подальшій вакцинації.

Альбертська служба охорони здоров’я оцінює загальну частоту тромботичної тромбоцитопенії приблизно так: один випадок на 100-250 тис. доз вакцини.

Хворі на Covid-19 у віці від 50 до 59 років в Альберті помирають у 350 разів частіше, ніж страждають від летальних ускладнень після щеплення AstraZeneca, вважають лікарі.

У Великобританії припинені випробування вакцини на дітях до повного з’ясування обставин, чи впливає вакцина на згортання крові.