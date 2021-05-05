В Ірані оголосили про успішне випробування на людях власної вакцини від коронавірусу “Фахра”.

Вакцина отримала назву на честь загиблого в минулому році провідного іранського фізика-атомника Мохсена Фахрізаде, а в якості волонтера для тестування препарату виступив син вченого.

26 березня поточного Іран розпочав перші клінічні випробування вакцини “Фахра”, що була розроблена в центрі досліджень при Міноборони Ірану, який очолював Фахрізаде.

Але 27 листопада 2020 року в провінції Тегеран чоловік був убитий.

В Ірані розроблено кілька власних вакцин від коронавірусу. Так, в кінці квітня розпочалася фінальна фаза випробувань препарату COV Iran Barakat.

Директор компанії BioNTech Угур Сахін заявив, що від усіх відомих штамів коронавірусу захищає вакцина Pfizer-BioNTech.

Джерело: IRNA