Відомо, що у тих, хто перехворів на Covid-19 виробляється імунітет до коронавірусу. Чи потрібно таким людям робити щеплення? Якщо потрібно, то, коли це доцільно робити? На всі ці питання Фактам ICTV відповідає декан НМУ імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб Оксана Виговська.

– Одразу зазначу, що тим людям, організм яких вже сформував природний імунітет після перенесеної коронавірусної інфекції, я б рекомендувала зробити щеплення від Covid-19 в обов’язковому порядку, – зазначила Оксана Виговська. – Це потрібно насамперед для того, щоб убезпечити себе від так званого “постковіду”, тобто ризику повторного захворювання. Хоча і не так часто, але повторні зараження все ж трапляються, якщо організм сформував недостатньо надійний імунний захист.

Що ж стосується термінів, то, згідно з рекомендаціями ВООЗ, щеплення від коронавірусу тим, хто вже перехворів, можна робити через 2-3 тижні після повного одужання. І через 6-9 місяців тим, у кого хвороба протікала у важкій формі з ускладненнями.

Робити тест на антитіла перед вакцинацією, за словами Оксани Виговської, не обов’язково.

До речі, як з’ясувалося, вченими вже проведено ряд досліджень, в результаті яких з’ясувалося, що тим, хто перехворів на Covid-інфекцію достатньо лише однієї дози вакцини для формування стійкої імунної відповіді.

Однак, з огляду на обмежену кількість вакцини у нас в країні, а також враховуючи життєву необхідність прищеплювати від коронавірусної інфекції в першу чергу пріоритетні категорії населення (медиків, людей похилого віку тощо), ті, хто вже переніс Covid-19 і не підпадає під “пріоритетну вакцинацію” можуть, за словами вченого-інфекціоніста, від вакцини поки утриматися. Але, зрозуміло, ні в якому разі не відмовлятися від імунізації зовсім, а зробити це, так би мовити, в порядку загальної черги.

А між тим, Фактам ICTV стало відомо, як вплинув тривалий період віддаленої роботи на здоров’я людей.