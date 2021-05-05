Через дефіцит вакцин і вкрай низькі темпи вакцинації Україна може не подолати Covid-пандемію у 2022 році. А колективний імунітет українці можуть набути лише у 2023 році.

Таке дослідження провели науковці КПІ та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, ґрунтуючись на головному висновку нещодавньої доповіді McKinsey&Company про те, що визначальним засобом подолання пандемії Covid-19 є масове щеплення населення.

– За умов збереження поточних темпів вакцинації Україна ризикує не подолати пандемію у 2022 році і набути колективний імунітет лише у 2023 році, – йдеться в досліджені.

Зазначається, що Україна належить до країн із високим ризиком затяжного формування колективного імунітету через дефіцит вакцин і вкрай низькі темпи вакцинації – 1,8% однією дозою станом на 1 травня поточного року.

У дослідженні науковці розділили країни світу на п’ять кластерів.

Перший кластер

Сюди увійшли США, Ізраїль, Велика Британія, Об’єднані Арабські Емірати, що досягли найбільших показників вакцинації населення (середній рівень щеплення перевищує 60%), і відповідно наблизилися до формування колективного імунітету в кінці 2-го – на початку 3-го кварталу поточного року.

Другий кластер

Сюди увійшла більшість країн Західної Європи та Канада. Вони можуть перейти до моделі колективного імунітету ближче до кінця 2021 року із затуханням процесу на початку 2022 року.

Третій кластер

Тут зазначені Туреччина, окремі країни Центральної Європи, Марокко та Уругвай. У цих країнах рівень щеплення поки що не перевищує 20%, має місце не суворе дотримання карантинних норм, щоденна захворюваність і далі зростає. Ці країни, ймовірно, перейдуть до моделі колективного імунітету ближче до середини 2022 року.

Четвертий кластер

Він охоплює країни з високим рівнем захворюваності та повільною вакцинацією. До цієї групи, зокрема, увійшли Україна, Росія, Молдова, Грузія, Бразилія, Мексика, Індія та ряд інших країн. Середній рівень щеплення для країн цього кластера становить 4,5%, для України – 1,8%.

П’ятий кластер

Сюди увійшли Австралія, Китай, Аргентина, країни Південно-Східної Азії з порівняно низькими рівнями захворюваності, але і з повільними темпами вакцинування населення. Подолання пандемії в цих країнах може розтягнутися в часі з горизонтом завершення кінець 2022 року – початок 2023 року.

Дослідники з Federal Way (штат Вашингтон) розробляють новий тест слини, який може стати найпростішим способом для визначення антитіл до коронавірусу.

Джерело: КПІ ім. Ігоря Сікорського