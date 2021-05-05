В Україні станом на 5 травня зафіксували 2 090 986 випадків коронавірусу, за добу – 2 576. Зокрема, захворіли 103 дитини та 30 медпрацівників.
Варто зазначити, що пацієнтів, які одужали, майже втричі більше – 7 728. Загалом в Україні недуг подолали 1 697 358 людей.
За останній день госпіталізували 1 671 людину.
Від ускладнень, які викликав Covid-19, в Україні померли 45 077 пацієнтів, за добу – 161.
За добу провели 29 154 тестів на Covid-19 (зокрема методом ПЛР – 19 206, методом ІФА – 4 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 877).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.
Коронавірус в Україні:
- м. Київ – 143 випадки/ 57 щеплень;
- Вінницька область – 31 випадок/ 61 щеплення;
- Волинська область – 102 випадки/ 41 щеплення;
- Дніпропетровська область – 213 випадків/ 879 щеплень;
- Донецька область – 287 випадків/ 182 щеплення;
- Житомирська область – 16 випадків/ 61 щеплення;
- Закарпатська – 13 випадків/ 76 щеплень;
- Запорізька область – 85 випадків/ 20 щеплень;
- Івано-Франківська область – 13 випадків/ 62 щеплення;
- Київська область – 73 випадки/ 355 щеплень;
- Кіровоградська область – 42 випадки/ 60 щеплень;
- Луганська область – 58 випадків/ 154 щеплення;
- Львівська область – 48 випадків/ 0 щеплень;
- Миколаївська область – 111 випадків/ 289 щеплень;
- Одеська область – 216 випадків/ 100 щеплень;
- Полтавська область – 106 випадків/ 23 щеплення;
- Рівненська область – 68 випадків/ 120 щеплень;
- Сумська область – 52 випадки/ 25 щеплень;
- Тернопільська область – 70 випадків/ 60 щеплень;
- Харківська область – 405 випадків/ 384 щеплення;
- Херсонська область – 25 випадків/ 160 щеплень;
- Хмельницька область – 136 випадків/ 0 щеплень;
- Черкаська область – 177 випадків/ 86 щеплень;
- Чернівецька область – 62 випадки/ 40 щеплень;
- Чернігівська область – 24 випадки/ 130 щеплень.
Коронавірус в Україні
Для порівняння, згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 4 травня зафіксували 2 472 нових випадки.
З-поміж нових випадків – 122 дитини та 22 медпрацівники.
Загалом в Україні від вірусу померло 44 916 осіб, за добу – 166. Одужати вдалося 1 689 630 українцям, за день – 7 815.