В Україні станом на 5 травня зафіксували 2 090 986 випадків коронавірусу, за добу – 2 576. Зокрема, захворіли 103 дитини та 30 медпрацівників.

Варто зазначити, що пацієнтів, які одужали, майже втричі більше – 7 728. Загалом в Україні недуг подолали 1 697 358 людей.

За останній день госпіталізували 1 671 людину.

Від ускладнень, які викликав Covid-19, в Україні померли 45 077 пацієнтів, за добу – 161.

За добу провели 29 154 тестів на Covid-19 (зокрема методом ПЛР – 19 206, методом ІФА – 4 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 877).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.

Коронавірус в Україні:

м. Київ – 143 випадки/ 57 щеплень;

Вінницька область – 31 випадок/ 61 щеплення;

Волинська область – 102 випадки/ 41 щеплення;

Дніпропетровська область – 213 випадків/ 879 щеплень;

Донецька область – 287 випадків/ 182 щеплення;

Житомирська область – 16 випадків/ 61 щеплення;

Закарпатська – 13 випадків/ 76 щеплень;

Запорізька область – 85 випадків/ 20 щеплень;

Івано-Франківська область – 13 випадків/ 62 щеплення;

Київська область – 73 випадки/ 355 щеплень;

Кіровоградська область – 42 випадки/ 60 щеплень;

Луганська область – 58 випадків/ 154 щеплення;

Львівська область – 48 випадків/ 0 щеплень;

Миколаївська область – 111 випадків/ 289 щеплень;

Одеська область – 216 випадків/ 100 щеплень;

Полтавська область – 106 випадків/ 23 щеплення;

Рівненська область – 68 випадків/ 120 щеплень;

Сумська область – 52 випадки/ 25 щеплень;

Тернопільська область – 70 випадків/ 60 щеплень;

Харківська область – 405 випадків/ 384 щеплення;

Херсонська область – 25 випадків/ 160 щеплень;

Хмельницька область – 136 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 177 випадків/ 86 щеплень;

Чернівецька область – 62 випадки/ 40 щеплень;

Чернігівська область – 24 випадки/ 130 щеплень.

Коронавірус в Україні

Для порівняння, згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 4 травня зафіксували 2 472 нових випадки.

З-поміж нових випадків – 122 дитини та 22 медпрацівники.

Загалом в Україні від вірусу померло 44 916 осіб, за добу – 166. Одужати вдалося 1 689 630 українцям, за день – 7 815.