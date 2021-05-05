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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

На Сейшелах, де вакциновано 60% населення, новий спалах Covid-19

На Сейшелах, де вакциновано 60% населення, новий спалах Covid-19

Влада Сейшельських островів, де вакцинованими є вже понад 60% населення, запровадила додаткові карантинні обмеження, адже кількість нових хворих на Covid-19 зростає.

На островах, де мешкають близько 100 тисяч людей, за три дні зареєстрували 500 нових випадків Covid-19.

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Загалом в країні вже близько однієї тисячі хворих.

– Незважаючи на всі прикладені нами виняткові зусилля, ситуація з Covid-19 в нашій країні зараз критична, і минулого тижня щодня реєструвалося безліч випадків, – заявила міністр охорони здоров’я країни Пеггі Відот.

Саме тому влада прийняла рішення на два тижні закрити всі школи та заборонити проведення спортивних заходів. Бари, ресторани та магазини працюватимуть з обмеженнями і закриватимуться раніше, ніж зазвичай.

Через дефіцит вакцин і вкрай низькі темпи вакцинації Україна може не подолати Covid-пандемію у 2022 році. А колективний імунітет українці можуть набути лише у 2023 році.

Джерело: Hindustan Times

Фото: Pixabay

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