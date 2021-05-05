Друга хвиля коронавірусу, яка накрила всі країни світу, привнесла безліч нових симптомів хвороби.

Крім кашлю або лихоманки, люди стають жертвами незвичайних, набагато складніших симптомів Covid-19. А неврологічні ускладнення стали більш частими.

Що саме пов’язує респіраторну інфекцію з неврологічними ускладненнями, поки точно невідомо, але важкі наслідки від Covid-19 спостерігалися навіть у тих людей, які перенесли легку форму хвороби і не були госпіталізовані.

Ризик інсульту

Згідно з численними дослідженнями, Covid-19, який викликає вірус SARS-COV-2, і його мутації можуть впливати на мозок і неврологічні функції. Зокрема, є великий ризик інсульту.

Фантомні запахи

Спотворене сприйняття запахів і смаку можуть залишатися однією з найзаплутаніших асоціацій з Covid-19. Хоча раніше це вважалося простим симптомом з боку верхніх дихальних шляхів, нові дослідження показали, що цей дисбаланс також може виникати, коли вірус досягає мозку. Наприклад, порушення між нюховими відчуттями і мозковим зв’язком може викликати спотворені або фантомні запахи, змушуючи пацієнтів, що одужують, відчувати неприємні аромати, яких може і не бути.

Мозковий туман

Covid-19 може мати значний вплив на мозок і впливати на пацієнтів як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Один із симптомів, з яким слід виявляти особливу обережність – це затьмарене мислення. Більше 81% пацієнтів з Covid у всьому світі заявляють, що стикаються з проблемами з пам’яттю і мисленням. Ймовірною причиною такого симптому може бути високий рівень запальних цитокінів, присутніх в спинномозковій рідині.

Маячня

Напади сплутаності свідомості, сонливість або млявість – це симптоми загострення хвороби. Експерти також кажуть, що ще один привід для занепокоєння полягає в тому, що, якщо пацієнту важко виконувати прості завдання або вимовляти виразно слова, йому потрібна негайна допомога.

Дратівливість і збудження

Згідно з новим клінічним аналізом, більше 11% пацієнтів з Covid-19 страждають від повторюваних епізодів занепокоєння, дратівливості й збудження. Ті, хто вже страждає або знаходиться в групі ризику неврологічних захворювань, також можуть короткочасно втрачати пам’ять або перебувати в стані психозу.

Стомлюваність, запаморочення і головний біль

Болісна втома і головні болі – часті скарги серед пацієнтів з Covid-19. Також може бути запаморочення і біль у м’язах. Ці симптоми можуть вказувати на серйозні неврологічні проблеми.

Біль і шум у вухах

Відсутність рівноваги і координації – класичні ознаки неврологічних проблем. А тинітус, нещодавно згаданий симптом при Covid-19, що описується як неприємний дзвін у вухах, є ще одним доповненням до численних проблем зі здоров’ям.

Через дефіцит вакцин і вкрай низькі темпи вакцинації Україна може не подолати Covid-пандемію у 2022 році. А колективний імунітет українці можуть набути лише у 2023 році.

Джерело: Times of India