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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Новий тест слини покаже антитіла до коронавірусу – вчені

Новий тест слини покаже антитіла до коронавірусу – вчені

Дослідники з Federal Way (штат Вашингтон) розробляють новий тест слини, який може стати найпростішим способом для визначення антитіл до коронавірусу.

Співробітники дослідницької лабораторії стверджують, що пацієнтам буде необхідно просто плюнути для отримання результатів тесту на коронавірус.

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– Слина несе в собі безліч інформації, коли мова йде про біомаркери, що вказують на конкретне захворювання або зміни в фізіології тіла, – сказав медичний директор компанії DiagnosTechs, доктор Марун Ель Хурі.

За його словами, на відміну від крові, збір слини неінвазивний.

– Для тесту на коронавірус буде необхідно всього близько 1-2 мілілітрів слини. Тобто багато слини не потрібно, – сказав Ель Хурі.

Такий тест можна буде пройти в медичних клініках. Але DiagnosTechs працює над розробкою тесту, який можна провести навіть вдома.

У МОЗ Ізраїлю оголосили, що два випадки бразильського штаму коронавірусу були виявлені серед тих ізраїльтян, які повернулися з-за кордону.

Джерело: kiro7

Фото: Pixabay

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