Унікальна спецоперація. Подібного в Україні ще ніколи не було: екстренний зліт літака АН-26 для того, щоб врятувати життя маленькому хлопчику.

Ця історія почалася у Запоріжжі. Швидкою до лікарні доправляють 41-річну жінку. Діагноз – геморагічний інсульт. Мозок мертвий. Але органи у пацієнтки здорові, тому рідним запропонували віддати її нирку і печінку для трансплантації.

Спершу її брат та чоловік категорично відмовилися від такої пропозиції. На щастя, їхня думка згодом змінилася – тепер є можливість врятувати чиєсь життя. Але у лікарів надскладне завдання – знайти того, кому підійдуть органи.

Електронна система трансплантації підказує: нирку чекають у Києві. Це 11-річний Богдан із лікарні Охматдит. Саме йому ідеально підійшла нирка із Запоріжжя. Нирки хлопчика остаточно відмовили два роки тому.

Зараз його життя залежить від гемодіалізу: апарат очищує кров замість власного організму.

Органи транспортували літаком Нацгвардії АН-26. У Запоріжжі спецгрупу зустріла патрульна поліція і дуже швидко довезла до лікарні.

Вздовж стін у коридорі там вже вишикувалися лікарі. Це так званий коридор пошани – подяка донору за врятовані життя. Першими до операційного столу підходять трансплантологи з Інституту Шалімова – вони прилетіли по печінку. Далі – черга лікарів із Охматдиту.

Один неправильний рух – і донорський орган може зіпсуватися. Головний ворог хірургів – це час. Адже поза тілом орган живе всього кілька годин.

Та нарешті АН-26 приземляється у Жулянах. Тут також усю дорогу до лікарні супроводжує поліція. Для Охматдиту така операція – важливий крок.

Тепер вже біля Богдана анестезіологи. На моніторах – дані, як працюють органи. Мінімальне відхилення – шалений ризик. Минають години – і нирка нарешті працює.

На перший погляд ця історія здається далекою від нас, але на місці Богдана може опинитися будь-хто.

В Україні стартував проект із авіамедичної евакуації. Доставлятимуть літаками і вертольотами не лише пацієнтів, а й органи для трансплантації. МОЗ буде здатне компенсувати усі витрати, які будуть виділені для проведення таких операцій. У бюджеті на це закладено 500 млн грн.

Пересадка нирки Богдану була повністю безкоштовною. Попереду у хлопчика кілька найважчих днів, від яких залежатиме, чи прижився орган.

В Україні зробили пересадку кісткового мозку

Вперше за останні 13 років в Україні зробили пересадку кісткового мозку дорослому. Пацієнтом став 18-річний Сашко Цимбалюк із Прикарпаття, якому у грудні минулого року діагностували важку форму апластичної анемії.

Аналізи виявили нездатність кісткового мозку виробляти клітини крові. Єдиним варіантом одужати була трансплантація кісткового мозку. Справжнім рятівником Сашка став його 20-річний брат, який підійшов йому в якості донора.