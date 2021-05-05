На саміті G7 у Лондоні індійська делегація, разом з міністром закордонних справ, змушена була піти на самоізоляцію.

Таке рішення було прийнято після того, як серед членів делегації зафіксували два випадки Covid-19.

Читайте В Ізраїлі виявлено перший випадок чилійського штаму коронавірусу

Тепер члени делегації будуть віртуально брати участь на офіційних зустрічах.

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар після контакту з інфікованими Covid-19 також візьме участь в заході віртуально, хоча його тест не дав позитивного результату.

– Вчора ввечері стало відомо про можливі випадки зараження коронавірусом. В якості запобіжного заходу, а також через повагу до колег, я вирішив проводити свої зустрічі в віртуальному режимі. Так буде і з сьогоднішньою зустріччю G7, – сказав він.

У Міністерстві охорони здоров’я і добробуту сім’ї Індії заявили про 382 315 нових випадків зараження Covid-19, загальна кількість інфікованих за весь час епідемії в країні склала 20 665 148.