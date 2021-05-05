PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Саміт G7: через Covid-19 делегація Індії пішла на самоізоляцію

Саміт G7: через Covid-19 делегація Індії пішла на самоізоляцію

На саміті G7 у Лондоні індійська делегація, разом з міністром закордонних справ, змушена була піти на самоізоляцію.

Таке рішення було прийнято після того, як серед членів делегації зафіксували два випадки Covid-19.

Читайте
В Ізраїлі виявлено перший випадок чилійського штаму коронавірусу

Тепер члени делегації будуть віртуально брати участь на офіційних зустрічах.

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар після контакту з інфікованими Covid-19 також візьме участь в заході віртуально, хоча його тест не дав позитивного результату.

– Вчора ввечері стало відомо про можливі випадки зараження коронавірусом. В якості запобіжного заходу, а також через повагу до колег, я вирішив проводити свої зустрічі в віртуальному режимі. Так буде і з сьогоднішньою зустріччю G7, – сказав він.

У Міністерстві охорони здоров’я і добробуту сім’ї Індії заявили про 382 315 нових випадків зараження Covid-19, загальна кількість інфікованих за весь час епідемії в країні склала 20 665 148.

Джерело: Sky News

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка