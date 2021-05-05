Жінки століттями страждали під час пологів, тому що ті супроводжуються болем при переймах. Але, на щастя, у сучасних породіль є вибір народжувати з болем або з комфортом.

У всьому світі 60-70% пологів проходять із знеболенням – епідуральною анестезією. Це полегшує пологи, покращує самопочуття породіллі.

Про те, чи варто вдаватися до знеболення та що таке епідуральна анестезія Фактам ICTV розказала акушер-гінеколог, лікар вищої категорії Оксана Бабенко.

– Епідуральна анестезія вимикає чутливість нижньої частини тіла на якийсь час, – зауважила Оксана Бабенко. – Перейми при цьому стають практично безболісними.

Після введення препарату породілля почувається більш комфортно, вона може трохи відпочити, зберегти сили для потужного періоду. Плюс жінка розслаблена і матка при цьому добре відкривається.

Знеболювання добре тим, що воно контрольоване, його можна підсилити або послабити, або зовсім припинити перед потугами.

Анестезія дозволяє жінці зустріти свого малюка не виснаженою багатогодинним болем, а радісною, спокійною і щасливою.

– Не рекомендується епідуральна анестезія при підвищеній температурі тіла, запальних процесах в області проведення знеболювання, – говорить лікар. – Немає необхідності вводити анестезію, якщо жінка надійшла з повним розкриттям шийки матки і готова ось-ось народити.

При невідкладних станах, коли потрібен терміновий кесарів розтин також відмовляються від епідурального знеболювання, а роблять загальний наркоз.

Відмовляються від епідуральної анестезії, якщо у породіллі були травми хребта, викривлення, яке не дозволяє технічно провести маніпуляцію.

Якщо протипоказань немає, жінка сама може вибрати знеболювання або звичайні пологи.

Багатоплідна вагітність найчастіше вирішується шляхом кесаревого розтину, щоб всі дітки залишилися живі і були здорові.