До 4 липня Америка відправить близько 10% своїх вакцин від коронавірусу в інші країни.

Про це заявив президент країни Джо Байден.

– Щодо AstraZeneca, то ми направили цю вакцину в Канаду і Мексику. Є інші країни, з якими ми зараз ведемо переговори. Я не готовий оголошувати, кому ще ми передамо вакцину, але до 4 липня ми збираємося направити приблизно 10% того, що у нас є, – заявив Байден.

Офіційний представник Білого дому Енді Славітт, зі свого боку, повідомив, що йдеться про передачу іншим країнам 60 млн доз вакцин від AstraZeneca. Вакцини цього виробника поки не дозволені національним регулятором для використання в США.

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Допомога США іншим країнам

Раніше влада США заявила, що незабаром надасть Індії допомогу в боротьбі з поширенням коронавірусу на $ 100 млн.

Також приватні компанії, неурядові організації та тисячі американців зі всієї країни мобілізувалися для доставки необхідного кисню, відповідного обладнання і предметів першої необхідності для індійських лікарень.

Зазначимо, протягом останнього часу в Індії фіксують рекорди нових випадків коронавірусу. В країні щодня фіксують близько 2 тис. смертей від Covid-19. Померлих від хвороби спалюють прямо на вулицях у великих вогнищах. Церемонії проводять за індуїстськими обрядами.